Eli Lilly erweitert den Vertrieb seines Abnehmmittels Zepbound in den USA und kooperiert dafür mit dem Handelsriesen Walmart.Ziel ist es, den Zugang zu dem Medikament zu erleichtern und den Preis für Kundinnen und Kunden zu senken, die für die Behandlung selbst aufkommen müssen. Ab Mitte November sollen bundesweit Walmart-Apotheken Zepbound in allen zugelassenen Dosierungen zum Verkauf anbieten - nicht in den üblichen Fertigpens, sondern als Einzeldosis-Vials, die zu deutlich günstigeren Konditionen angeboten werden. Der monatliche Kostenpunkt soll dabei rund halb so hoch ausfallen wie bei den bisherigen Sets, die oft über 1.000 US-Dollar liegen und üblicherweise über Versicherungen oder …