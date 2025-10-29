1888 Studios, ein hochmoderner, 1,6 Millionen Quadratfuß großer Film- und Fernsehproduktionscampus in Bayonne, New Jersey, der von Filmemachern für Filmemacher gebaut wird, gab heute bekannt, dass Paramount, ein Unternehmen der Skydance Corporation ("Paramount") (NASDAQ: PSKY), ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen der nächsten Generation, einen wegweisenden Mietvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren unterzeichnet hat. Paramount hat sich verpflichtet, mehr als 285.000 Quadratfuß der Anlage zu nutzen und damit einen bedeutenden Produktionsstandort in New Jersey zu etablieren. Das Engagement von Paramount festigt die Position des Bundesstaates als erstklassiger Standort für Film- und Fernsehproduktionen, unterstützt durch ein führendes Steueranreizprogramm.

Das derzeit von Togus Urban Renewal entwickelte Projekt 1888 Studios wird die größte Produktionsstätte im Campus-Stil im Nordosten und eine der größten des Landes werden. Die 58 Acre große Anlage wird über 1,1 Millionen Quadratfuß Produktionsfläche bieten, verteilt auf 23 intelligente Tonstudios mit einer Mindesthöhe von 40 Fuß, Produktionsunterstützungsräumen, flexiblen Postproduktionsräumen, Büros, Mühlen, einem Basislager und einem Backlot sowie Beleuchtungs- und Griffvorrichtungen, um jede Phase der Produktion abzudecken.

Im Rahmen des Steuergutschriftprogramms für Film und digitale Medien des Bundesstaates New Jersey bietet 1888 Studios seinen Mietern wettbewerbsfähige Anreize, die mit denen anderer führender Produktionszentren weltweit vergleichbar sind. Das Programm wurde im Jahr 2025 erweitert und ermächtigt die New Jersey Economic Development Authority (NJEDA), drei Studio-Partner und drei Film-Lease-Partner-Einrichtungen zu benennen, die jeweils mit groß angelegten Infrastrukturmaßnahmen verbunden sind. 1888 Studios wurde im Mai 2024 als erste Film-Lease-Partner-Einrichtung in New Jersey ausgewiesen, und Paramount hat seinen Antrag als Studio-Partner eingereicht, der derzeit von der NJEDA geprüft wird und am 30. Oktober 2025 dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt wird.

Andy Gordon, Chief Strategy Officer und Chief Operating Officer, für Paramount sagte: "Die Skalierung unserer Produktion und die Erweiterung unseres Angebots an erstklassiger Unterhaltung sind zentrale Bestandteile unserer langfristigen Strategie. Wir freuen uns sehr, in die Vereinigten Staaten und in die Region zu investieren und unsere kreative Dynamik zu nutzen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung und Partnerschaft von Gouverneur Murphy, Senator Raj Mukherji, der New Jersey Economic Development Authority und 1888 Studios. Dank äußerst wettbewerbsfähiger Steuergutschriftprogramme wie dem von New Jersey ist die Dreistaatenregion attraktiver denn je für Produktionen, da wir gemeinsam daran arbeiten, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die heimische Produktion für Amerikas kreative Arbeitskräfte zu stärken."

"Mit 1888 Studios haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine hochmoderne Einrichtung zu schaffen, die die ambitioniertesten Geschichtenerzähler der Welt anzieht und New Jersey damit eine echte Größe und ein Zuhause für alle Facetten der Film- und Fernsehproduktion unter einem Dach bietet. Durch die Beibehaltung amerikanischer Produktionen im Inland wird das Projekt, das von Gewerkschaftsmitgliedern durchgeführt wird, Tausende von Arbeitsplätzen und zusätzliche Möglichkeiten für kleine Unternehmen in New Jersey schaffen", erklärte Arpad "Arki" Busson, Chairman von Togus Urban Renewal. "Ich bin der Geschäftsleitung und dem gesamten Team von Paramount dankbar, dass sie die einzigartige Chance erkannt haben, die 1888 Studios und New Jersey für zukünftige Produktionen bieten. Das Engagement von Paramount unterstreicht die Qualität unseres Campus, die strategischen Vorteile unseres Standorts in Bayonne und den Einfluss von Gouverneur Phil Murphys Führungsrolle bei der Schaffung branchenführender Steueranreize und der Förderung der Infrastruktur, die es der Unterhaltungsindustrie in New Jersey ermöglicht haben, zu florieren und den Bundesstaat als einen echten Eckpfeiler der globalen Produktion zu etablieren."

"Die Expansion von Paramount nach New Jersey unter Nutzung des großflächigen Full-Service-Produktionscampus von 1888 Studios in Bayonne spiegelt die beeindruckende Dynamik des Kreativsektors unseres Bundesstaates wider und festigt unseren Ruf als globale Kraft in der Unterhaltungsindustrie", erklärte Governor Phil Murphy. "Durch die Ansiedlung von erstklassigen Studios und Produktionsfirmen schaffen wir nicht nur hochwertige Arbeitsplätze, fördern die Infrastruktur und treiben das Wirtschaftswachstum voran, sondern investieren auch in unsere Gemeinden und stärken die Position New Jerseys als national führender Standort für Unterhaltung."

Weitere Informationen über das Engagement von 1888 Studios für New Jersey

Benannt nach dem Jahr, in dem Thomas Edison die Filmkamera patentieren ließ, wurde 1888 Studios vom internationalen Architekturbüro Gensler entworfen, um an die Bilder der Goldenen Ära Hollywoods zu erinnern. Der Campus bietet eine einzigartige Kombination aus modernster Infrastruktur, Nähe zu Manhattan, Zugang zu erfahrenen Fachkräften aus der Region sowie einige der weltweit attraktivsten Steuervergünstigungen für Film, Fernsehen und Postproduktion. Dies erfüllt den dringenden Bedarf der Region an einem umfassenden Produktionscampus, der der wachsenden Film- und Fernsehindustrie von New Jersey gerecht wird, und bietet die erforderliche Größe, damit der Bundesstaat mit einer Einrichtung von Weltklasse auf der internationalen Bühne konkurrieren kann.

"Staatliche und lokale Entscheidungsträger haben eine entscheidende Rolle bei der Förderung jedes dieser Programme gespielt. Ich bin Gouverneur Phil Murphy und First Lady Tammy Murphy zutiefst dankbar für ihre unternehmerische Führungsstärke und dafür, dass sie ein stabiles und prosperierendes Umfeld geschaffen haben, das New Jersey zu einem wahren Produktionsstandort macht. Ich möchte Senator Raj Mukherji meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dessen unermüdliches Engagement und unermüdlicher Einsatz für dieses Programm maßgeblich dazu beigetragen haben, den Bundesstaat als unbestreitbares globales Ziel für Geschichtenerzähler zu etablieren", sagte Busson. "Meine tiefste Anerkennung gilt dem Bürgermeister von Bayonne, Jimmy Davis, der das Potenzial dieses Projekts sofort erkannt hat und nie von unserer gemeinsamen Vision abgewichen ist; der Abgeordneten Eliana Pintor Marin, deren unerschütterliche Unterstützung von Anfang an für die Umsetzung dieser Programme von unschätzbarem Wert war; Mike Hellstrom, VP und Eastern Regional Manager von LIUNA, der die Unterstützung der Gewerkschaften für unser transformatives Projekt mobilisiert hat; und Tim Sullivan, CEO der NJEDA, und seinem Team, deren anpassungsfähiger Ansatz und Engagement für die Schaffung zukunftsorientierter, wettbewerbsfähiger Programme entscheidend dazu beigetragen haben, New Jersey als neuen globalen Hub für unsere Branche zu positionieren."

"Dieses einmalige, mehrere Milliarden Dollar teure Studio-Projekt wird eine sich selbst tragende Kreativwirtschaft in Hudson County etablieren, Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze im Baugewerbe und dauerhafte Gewerkschaftsjobs schaffen und starke Multiplikatoreffekte hervorrufen", erklärte Senator Raj Mukherji (NJ-32). "Die Entscheidung von Branchenführern wie 1888 Studios und Paramount für New Jersey beweist, dass unser Gesetz zur Steuergutschrift für Film und Fernsehen obwohl es umsichtig, mit Sicherheitsvorkehrungen versehen und auf langfristige Kapitalinvestitionen ausgelegt ist wettbewerbsfähig ist und unsere Wirtschaft sowie lokale Kleinunternehmen erheblich ankurbeln kann. Und da Film und Fernsehen nach wie vor zu den größten Quellen des kulturellen Einflusses und der Soft Power Amerikas in der Welt zählen, wird Hudson County im Zentrum dieser globalen Bühne stehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, die dieses transformative Projekt erfolgreich umgesetzt haben."

Mit seinem weitläufigen Campus wird 1888 Studios ein Zentrum für Kreativität und Innovation mit mehreren Mietern sein. Die Einrichtung befindet sich in fortlaufenden Gesprächen mit weiteren Mietern und führenden Vertretern der Unterhaltungsbranche über die Vorteile ihres umfassenden Produktionsstudio-Campus und das einzigartige Wettbewerbsangebot des Bundesstaates.

Weitere Informationen zum Steuergutschriftprogramm für Film und digitale Medien

Seit Gouverneur Murphy im Jahr 2018 das Steuergutschriftprogramm für Film und digitale Medien wieder eingeführt hat, sind die Produktionsausgaben in New Jersey insgesamt stark angestiegen. Das Programm hat parteiübergreifende Unterstützung im gesamten Bundesstaat erhalten und ist bis 2049 vollständig finanziert.

Durch die Forderung nach umfangreichen, zweckgebundenen Einrichtungen und die Bereitstellung attraktiver steuerlicher Anreize fördert New Jersey einen maßgeschneiderten, nachhaltigen Ausbau der Film- und Fernsehproduktionsinfrastruktur des Bundesstaates und sorgt so für langfristiges Wirtschaftswachstum und kulturelle Dynamik für die Einwohner New Jerseys.

"Ich fühle mich geehrt, eine Gesetzgebung zu unterstützen, die New Jersey zu einem internationalen Markt für Filmproduktionen gemacht hat. Die Partnerschaft von Paramount mit 1888 Studios legitimiert unsere gemeinsamen Bemühungen, dies zu verwirklichen", erklärte die Abgeordnete des Bundesstaates New Jersey, Eliana Pintor Marin (LD-29). "Ich gratuliere 1888 Studios und Paramount zum Aufbau einer Beziehung, die Tausende von Arbeitsplätzen im Bauwesen und dauerhaften Arbeitsplätzen für unseren großartigen Bundesstaat schaffen wird."

Der Bürgermeister von Bayonne, Jimmy Davis, fügte hinzu: "Bayonne ist stolz darauf, Paramount und 1888 Studios in unserer Gemeinde willkommen zu heißen, und wir freuen uns, sie als Partner bei der anhaltenden Renaissance von Bayonne zu haben. Diese Förderprogramme sind das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit Vertretern der Stadt und des Bundesstaates, die sich für die Schaffung nachhaltiger wirtschaftlicher, beschäftigungspolitischer und kultureller Vorteile für Bayonne und seine Einwohner einsetzen. Die Investition von Paramount verdeutlicht, dass New Jersey bereit ist, eine Vorreiterrolle beim Aufbau der Zukunft der Film- und Fernsehproduktion zu übernehmen. Dies ist ein bedeutender Erfolg für Bayonne, Hudson County und den Bundesstaat New Jersey."

"Die wettbewerbsorientierten Förderprogramme des Bundesstaates sind ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn Arbeitnehmer, Industrie und Regierung gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten", erklärte Mike Hellstrom, Vice President und Eastern Regional Manager der Laborers' International Union of North America (LIUNA). "Durch die Unterstützung dieser Programme schaffen wir nicht nur gute gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten für lokale Arbeitnehmer, sondern legen auch den Grundstein dafür, dass New Jersey zu einem wichtigen Akteur in der Fernseh- und Filmindustrie wird."

Über 1888 Studios

Die 1888 Studios verbinden das filmische Erbe New Jerseys mit modernsten Einrichtungen und werden in Bayonne, New Jersey, ein bis zu 1,6 Millionen Quadratfuß großes Film- und Fernsehstudio entstehen lassen, das sich zum größten Produktionscampus im Nordosten und zu einem der größten des Landes entwickeln wird. Es wurde bewusst mit einer erstklassigen Infrastruktur und Unterstützungseinrichtungen konzipiert, um Kreative von Weltklasse zu fördern. Mit seiner einzigartigen Lage in Bayonne, New Jersey, weniger als 30 Minuten von der Innenstadt Manhattans entfernt und mit einer hervorragenden Anbindung per Zug, Auto, Hubschrauber und Boot, wird 1888 Studios im Zentrum eines der größten Studiomärkte der Welt liegen, innerhalb der von der Gewerkschaft vorgeschriebenen 25-Meilen-Studiozone mit dem Columbus Circle als Mittelpunkt. Durch die Nutzung der umfassenden Einrichtungen von 1888 Studios können die innovativsten Kreativen der Welt sowohl von der Auszeichnung als Film-Lease-Partner-Einrichtung als auch vom umfangreichen Steuerprogramm des Bundesstaates New Jersey profitieren. Dies führt zu kostensparenden betrieblichen Effizienzsteigerungen, die nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Kreativität eröffnen.

Der Campus von 1888 Studios wird den dringenden Bedarf der Region an einer speziell für diesen Zweck gebauten Einrichtung decken, in der Film und Fernsehen unter einem Dach vereint sind und die auch groß angelegte Filmtechnologien wie LED-Volumenaufnahmen ermöglicht. Der Campus wird 23 hochmoderne intelligente Bühnen mit einer Fläche von 18.000 bis 60.000 Quadratfuß beherbergen, die über eine lichte Deckenhöhe von mindestens 40 Fuß bis zum Raster und zu den Laufstegen verfügen. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein über 10 Acre großer Parkplatz am Basislager, ein eigenes fünfstöckiges Parkhaus, ein riesiges, 22 Acre großes Wassergelände, das sich im Privatbesitz des Studios befindet, sowie günstig gelegene Branchenanbieter vor Ort, darunter eine eigene Beleuchtungs- und Grip-Anlage. 1888 Studios wurde von Filmemachern für Filmemacher entwickelt und bietet eine dynamische Umgebung, in der Kreative bei allen Entscheidungen auf dem Campus im Vordergrund stehen und gleichzeitig beispiellose Möglichkeiten für Kosteneffizienz geboten werden.

Weitere Informationen zu 1888 Studios finden Sie unter 1888studios.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251028330842/de/

Contacts:

Medien: FGS Global

1888Studios@fgsglobal.com



Geschäftliche Anfragen: Flynn Busson

flynn@togusmgmt.com