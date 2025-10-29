Der Software-Riese aus Redmond überrascht mit einem fulminanten Start ins Geschäftsjahr. Microsoft übertrifft die Erwartungen deutlich und profitiert massiv vom Cloud- und KI-Boom. Besonders eine Zahl lässt aufhorchen: Der Auftragsbestand erreicht schwindelerregende Höhen. Doch trotz Topzahlen knickt die Aktie zunächst ein.Microsoft liefert ab: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte der Umsatz um 18 Prozent auf 77,67 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von ...

