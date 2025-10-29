© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Microsoft hat mit starken Quartalszahlen überrascht. Besonders die Cloudsparte Azure wächst weiter kräftig. Dennoch geht der Aktie nachbörslich die Puste aus. Haben Anleger den KI-Boom schon satt?Der Softwarekonzern erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von 77,67 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten (75,33 Milliarden). Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,13 US-Dollar (bereinigt) - auch hier wurden die Schätzungen (3,67 US-Dollar) klar übertroffen. Besonders die Cloud-Sparte Azure legte mit einem Umsatzplus von 40 Prozent kräftig zu und bleibt Microsofts wichtigster Wachstumstreiber. Insgesamt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 …