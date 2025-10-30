Recover hat einen mehrjährigen Vertrag mit H&M unterzeichnet, um die Integration seiner recycelten Baumwollfaser RCotton in die Produkte von H&M zu unterstützen.

Seit Anfang 2024 arbeiten H&M und Recover gemeinsam an der Produktentwicklung, wodurch nun die groß angelegte kommerzielle Einführung von mechanisch recycelter Baumwolle von Recover in die Kollektionen von H&M möglich ist.

Recover kombiniert mehr als 75 Jahre Erfahrung im Bereich Textilrecycling mit fortschrittlichen Verfahren, die Rückverfolgbarkeit und gleichbleibende Qualität im industriellen Maßstab gewährleisten, und betreibt fünf Recyclingzentren im Herzen der Textilproduktionsströme in Europa, Asien und Amerika. Diese Fähigkeiten sind für ein globales Modeunternehmen wie die H&M Group von entscheidender Bedeutung, wo Transparenz, Faserleistung und zuverlässige Lieferung für die Integration von recycelten Materialien unerlässlich sind.

"Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit der H&M Group einzugehen. Der zuverlässige Zugang zu recycelten Fasern in großem Maßstab, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und gleichbleibender Qualität, ist für den Wandel der Branche von entscheidender Bedeutung. Unsere Zusammenarbeit zeigt, wie Innovatoren und führende globale Marken zusammenarbeiten können, um zirkuläre Mode für alle zugänglich zu machen."

- Anders Sjöblom, CEO von Recover

"Bei der H&M Group wollen wir unser Geschäft unabhängig von der Nutzung und Gewinnung von Ressourcen ausbauen, wobei Produkte und Materialien ihren höchsten Wert erzielen sollen. Um die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von recycelten und nachhaltig gewonnenen Materialien zu erhöhen, investieren wir in innovative Lösungen und Infrastruktur, testen diese und skalieren sie. Das Fachwissen und die bewährte Fähigkeit von Recover, recycelte Baumwolle in kommerziellem Maßstab zu liefern, machen das Unternehmen zu einem wertvollen Partner bei der Verwirklichung unseres Ziels, bis 2030 ausschließlich recycelte oder nachhaltig gewonnene Materialien zu verwenden."

- Ulf Krigsman, Leiter Material Komponenten, H&M

Über Recover

Recover ist ein führendes Materialwissenschaftsunternehmen und globaler Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollmischungen in großem Maßstab. Seine hochwertigen, umweltfreundlichen und kostengünstigen Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken entwickelt und bieten eine nachhaltige Lösung, die durch geschäftlichen Mehrwert und Inspiration einen groß angelegten Wandel in der Modebranche vorantreibt.

Mit Unterstützung von Investitionen von STORY3 Capital und Goldman Sachs hat sich Recover zum Ziel gesetzt, seine proprietäre Technologie zu skalieren, eine nachhaltig positive Auswirkung auf die Umwelt zu erzielen und mit Marken, Einzelhändlern und anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

