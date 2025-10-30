Washington - Die USA wollen erstmals seit über 30 Jahren wieder Atomwaffen testen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social an.



"Die Vereinigten Staaten verfügen über mehr Atomwaffen als jedes andere Land", schrieb er. In seiner ersten Amtszeit sei eine vollständige Modernisierung und Erneuerung der bestehenden Waffen durchgeführt worden. "Aufgrund der enormen Zerstörungskraft habe ich es gehasst, dies zu tun, aber ich hatte keine andere Wahl", so Trump.



Aufgrund der Testprogramme anderer Länder habe er das Kriegsministerium angewiesen, mit dem Testen der US-Atomwaffen auf gleicher Basis zu beginnen. Dieser Prozess werde "sofort beginnen", kündigte der US-Präsident an.





© 2025 dts Nachrichtenagentur