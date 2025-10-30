Washington - Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit China verkündet. "Die gesamte Frage der Seltenen Erden ist geklärt, und das gilt für die ganze Welt", sagte er zu Reportern an Bord der Air Force One nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea. Weitere Details nannte er zunächst aber nicht.



Der Handel mit Seltenen Erden war ein wichtiger Streitpunkt zwischen den USA und China. Peking hat ein Monopol auf die Verarbeitung wichtiger Mineralien und hat in den letzten Wochen seine Kontrolle über den Export von Seltenen Erden verschärft, was auch für die EU zunehmend zu einem Problem wurde.



"Dieses Hindernis ist nun beseitigt. Es gibt überhaupt keine Hindernisse mehr in Bezug auf Seltene Erden", sagte Trump jetzt. Es ist noch unklar, ob wirklich alle Beschränkungen Pekings zurückgenommen werden.





