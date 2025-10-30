Große Neuigkeit: Cosa ernennt Ceo von Denison Mines zum strategischen Berater

Anzeige / Werbung

Eine der angesehensten Persönlichkeiten der Uranbranche tritt COSA bei - und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Cosa Resources Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

Cosa Resources Corp. hat offiziell David Cates, Präsident und CEO von Denison Mines Corp. (TSX: DML | NYSE American: DNN), zum strategischen Berater des Unternehmens ernannt.

Cosa hält derzeit eine Beteiligung von 70% an mehreren Joint Ventures mit Denison Mines, darunter die Projekte Murphy Lake North, Darby und Packrat.

CEO-Kommentar: Keith Bodnarchuk, Cosa Resources

"Ich kenne und schätze David seit fast 15 Jahren - wir haben bereits während meiner Zeit bei Denison eng zusammengearbeitet. Seit dem Abschluss der transformativen Projektübernahme mit Denison in diesem Jahr hat sich unsere Zusammenarbeit noch intensiviert. Davids Entscheidung, sich uns offiziell als strategischer Berater anzuschließen, ist ein starkes Vertrauensvotum für unser Team und unsere Richtung. Wir freuen uns darauf, mit David und dem gesamten Denison-Team gemeinsam in ein spannendes Explorationsjahr 2026 zu starten."

Statement von David Cates, Denison Mines

"Das Führungsteam und die Geologen von Cosa gehören zu den besten in der Uranexploration - viele kenne ich noch aus ihrer früheren Zeit bei Denison. Die Wiedervereinigung im Rahmen unserer Joint Ventures war sehr inspirierend. Mit den anstehenden Bohrprogrammen in Darby und Murphy Lake North im Winter 2026 ist dies der perfekte Zeitpunkt, meine Rolle bei Cosa offiziell zu machen. Während sich Denison weiter auf die Genehmigung und den Bau unseres ISR-Vorzeigeprojekts Phoenix konzentriert, freue ich mich, Cosa bei der Suche nach einer neuen, bedeutenden Uranentdeckung im östlichen Athabasca-Becken zu unterstützen."

Wer ist David Cates?

Aktuelle Position : Präsident & CEO von Denison Mines (seit 2015)

: Präsident & CEO von Denison Mines (seit 2015) Frühere Rollen : VP Finanzen & Steuern, CFO bei Denison

: VP Finanzen & Steuern, CFO bei Denison Sonstige Erfahrungen : Früher bei Kinross Gold & PwC tätig

: Früher bei Kinross Gold & PwC tätig Ausbildung : CPA, CA; MAcc und Honours BA von der University of Waterloo

: CPA, CA; MAcc und Honours BA von der University of Waterloo Hervorzuhebende Erfolge : Führte das ISR-Verfahren bei Denisons Phoenix-Projekt ein Verantwortlich für Projektgenehmigungen, Finanzierung & Stakeholder-Kommunikation Gilt als eine der führenden Persönlichkeiten in der nordamerikanischen Uranindustrie

:

Warum das für Cosa ein echter Gamechanger ist

Glaubwürdigkeit auf höchstem Niveau : Cates ist eine Institution im Uransektor

: Cates ist eine Institution im Uransektor Gemeinsame Vergangenheit : Viele Cosa-Geologen haben früher für Denison gearbeitet

: Viele Cosa-Geologen haben früher für Denison gearbeitet Signal an den Markt : Spitzenkräfte schließen sich freiwillig Cosa an

: Spitzenkräfte schließen sich freiwillig Cosa an Exploration steht bevor : Bohrbeginn Anfang 2026 - jetzt mit hochkarätiger Unterstützung

: Bohrbeginn Anfang 2026 - jetzt mit hochkarätiger Unterstützung ISR-Know-how inklusive: Cates bringt direkte Erfahrung mit dem ISR-Genehmigungsprozess mit

Fazit?



Cosa hat sich einen der einflussreichsten Uran-CEOs Nordamerikas gesichert - genau in dem Moment, in dem Uranpreise steigen, die Nachfrage explodiert und Cosas Joint Ventures in die heiße Phase gehen.

Das ist nicht nur eine Personalie. Das ist ein Wendepunkt.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA2483561072,CA65340P1062,CA22113C1014,CA46500E8678