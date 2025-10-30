© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaAlphabet knackt erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz. Dank boomender Cloud- und KI-Dienste übertrifft der Google-Konzern auch beim Gewinn die Erwartungen. Die Aktie legt nachbörslich kräftig zu.Der Tech-Gigant Alphabet hat im dritten Quartal erstmals einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielt - ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Mit 102,35 Milliarden US-Dollar übertraf der Mutterkonzern von Google die Erwartungen der Analysten deutlich (Prognose: 99,89 Milliarden US-Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,10 US-Dollar und lag somit weit über den erwarteten 2,33 US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 34,97 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
