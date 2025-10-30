Quartalszahlen von Alphabet, Meta und Microsoft



Werbung







Gestern haben drei der "MAG 7" ihre Quartalszahlen veröffentlicht und teils starke Kursreaktionen ausgelöst.



Alphabet meldete erstmals einen Umsatz von über 100 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um etwa 33 Prozent auf rund 35 Milliarden Dollar. Daraufhin legte die Aktie nachbörslich um etwa 7 Prozent zu.



Microsoft verzeichnete ein Umsatzplus von rund 18 Prozent auf etwa 77,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um 24 Prozent auf etwa 38 Milliarden Dollar. Die Cloud-Sparte Azure wuchs um rund 40 Prozent. Allerdings stiegen auch die Ausgaben auf etwa 34,9 Milliarden Dollar, was ein Grund sein könnte, warum die Aktie nachbörslich um etwa 4 Prozent nachgab.



Meta musste im dritten Quartal eine Abschreibung von rund 16 Milliarden Dollar verbuchen, zudem stiegen die Investitionen auf etwa 19,3 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis brach um 83 Prozent auf etwa 2,7 Milliarden Dollar ein, der Umsatz stieg jedoch um 26 Prozent auf rund 51,2 Milliarden Dollar. Die Meta-Aktie brach nachbörslich um etwa 7 Prozent ein.





















Jetzt neu - die HSBC-Zertifikate-Masterclass ist online!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









