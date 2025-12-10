Der Magnificent 7 Index nähert sich allmählich wieder seinem Anfang November markierten Allzeithoch. Für Rückenwind sorgte zuletzt vor allem die starke Performance des aktuellen Index-Schwergewichts Alphabet. Doch auch die Aktienkurse von Nvidia, Apple und Meta konnten an den vergangenen Handelstagen wieder etwa Boden gut machen. Nvidia darf zukünftig wieder bestimmte Chips nach China verkaufen. US-Präsident Donald Trump hat das laut verschiedener Medienberichte nun erlaubt. Allerdings fiel eine ...

