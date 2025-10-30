Die chinesische Staatsführung hat über die letzten vier Jahrzehnte das Reich der Mitte aus einem Armenhaus zur wirtschaftlich dominierenden Macht in der Welt - neben den USA - gemacht. Das führte besonders bei den vorherrschenden Thinktanks der USA zu Abstiegsängsten, die in den letzten Jahren in eine immer hitzigere Außen- und Zollpolitik der USA gemündet sind. Denn die einstige Auslagerung der Basisindustrien der USA zur verlängerten Werkbank der Welt rächt sich nun im laufenden Zollkonflikt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...