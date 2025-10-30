Die chinesische Staatsführung hat über die letzten vier Jahrzehnte das Reich der Mitte aus einem Armenhaus zur wirtschaftlich dominierenden Macht in der Welt - neben den USA - gemacht. Das führte besonders bei den vorherrschenden Thinktanks der USA zu Abstiegsängsten, die in den letzten Jahren in eine immer hitzigere Außen- und Zollpolitik der USA gemündet sind. Denn die einstige Auslagerung der Basisindustrien der USA zur verlängerten Werkbank der Welt rächt sich nun im laufenden Zollkonflikt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
