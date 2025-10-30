Goldprojekt: PTX Metals: Politische Entscheidung verbessert die Ausgangslage

Anzeige / Werbung

PTX Metals und alle in der Region tätigen Unternehmen werden massiv profitieren

Mit der Webequie First Nation hat die Regierung der kanadischen Provinz Ontario ein Abkommen unterzeichnet, das den Bau der Ring-of-Fire-Road in der Provinz beschleunigen soll. Von dieser Entscheidung und vom nachfolgenden Bau der Straße wird auch PTX Metals Inc. (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) mittelfristig profitieren, da die Logistik für den Zugang u.a. zum South-Timmins-Mining-Joint-Venture deutlich verbessert wird.

Die Webequie First Nation sind die im nördlichen Ontario beheimaten Ureinwohner des Landes. Das von ihnen und der Provinzregierung unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass die Regierung Ontarios annähernd 40 Millionen Kanadische Dollar (CAD) ausgeben wird, um auf dem Gebiet der Ureinwohner ein Gemeindezentrum und eine Arena aufzubauen.

Das kürzlich niedergebrannte Terminal des Regionalflughafens soll ebenfalls wieder aufgebaut werden. Gleichzeitig sollen die zum Bau einer Straße zum mineralreichen Ring of Fire benötigte Ausrüstung und die notwendigen Materialien beschafft werden, damit erste Arbeiten an der neuen Straßenverbindung schon bald beginnen können.

Eine permanente Straße wird die Isolation der Webequie-First-Nation aufbrechen

Cornelius Wabasse, der Häuptling der Webequie First Nation, betonte, dass der Vertrag für seine Gemeinde dringend benötigte psychische Gesundheitsressourcen und weitere Unterstützung bieten wird. Er sieht in der neu zu bauenden permanenten Straße daher eine Chance für seine relativ isoliert lebende Gemeinschaft.

Aktuell kann die Volksgruppe nur im Winter über eine jeweils neu zu errichtende Winterstraße und ansonsten nur aus der Luft erreicht werden. Diskutiert werden derzeit zwei weitere vorgeschlagene Straßen. Sie würden die Webequie First Nation mit dem Autobahnsystem der Provinz, das bislang Hunderte Kilometer weiter im Süden endet, verbinden.

Für die Provinzregierung erklärte Premier Doug Ford, dass der Bau der Straße bereits im nächsten Juni beginnen könnte. Zwar wird die Zustimmung der Bundesregierung benötigt, um von der eigentlich notwendigen Abschätzung der Folgen der Straße Abstand nehmen zu können. Dies sei jedoch sehr gut möglich, da die Abschätzung nur die Arbeiten wiederholen würde, die von der Webequie First Nation ohnehin bereits im Rahmen einer fast vollständigen Umweltprüfung geleistet wurden.

Wird der jetzt geschlossene Vertrag in den kommenden Jahren wie geplant umgesetzt, profitieren nicht nur die Webequie-Ureinwohner von einer verbesserten Anbindung an die Straßeninfrastruktur in Ontario. Auch die im rohstoffreichen Ring of Fire arbeitenden Bergbauunternehmen und Minenentwickler wie PTX Metals werden mittelfristig stark profitieren, denn für sie gilt, was auch für die Ureinwohner gilt.

Auch viele ihrer Projekte können bislang nur in der kalten Jahreszeit über jeweils neu zu errichtende Winterstraßen erreicht werden. Ein ganzjähriger gesicherter Zugang zu den Projekten stärkt nicht nur die Logistik, sondern wird auch erheblich dazu beitragen, die Kosten zu senken. Sobald die geplanten Straßenverbindungen fertig sind, wird zudem auch ein ganzjähriges Arbeiten auf den jeweiligen Projekten möglich sein.

Was dies für Unternehmen wie PTX Metals bedeuten kann, zeigt ein flüchtiger Blick auf die Bohrkosten. Sie liegen in den Wintermonaten bei etwa 250 CAD je Bohrmeter. In den Sommermonaten, wenn das schwere Bohrgerät, die Bohrmannschaften und ihre notwendige Ausrüstung nur noch mit dem Hubschrauber verlegt werden kann, können die Bohrkosten leicht auf bis zu 1.000 CAD je Bohrmeter ansteigen.

Die Entwicklung von Rohstoffprojekten in Ontario kann deshalb in Zukunft mit der verbesserten Infrastruktur nicht nur ganzjährig vorangetrieben werden, sondern die Unternehmen können mit dem gleichen Geld wesentlich mehr Bohrungen abteufen als dies unter den bislang gegebenen Umständen möglich ist.

Von daher ist die Nachricht über den erfolgreichen Vertragsabschluss nicht nur für die Webequie First Nation, sondern auch für PTX Metals und für die anderen in der Region tätigen Unternehmen eine sehr erfreuliche.

