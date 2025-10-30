Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 30. Oktober 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen (EMS) für die Bereiche Medizintechnik, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. TT ist ein an der Londoner Börse notierter globaler Anbieter von hochentwickelten Elektroniklösungen für missionskritische Anwendungen. Heute hat Cicor ihre feste Absicht bekannt gegeben, TT zu übernehmen. Gemäss den Bedingungen des Angebots erhalten die Aktionäre von TT 100 Pence in bar und 0,0028 Cicor-Aktien pro TT-Electronics-Aktie, was 55 Pence auf Basis des Cicor-Aktienkurses vom 29. Oktober 2025 entspricht. Der gesamte Transaktionswert auf Eigenkapitalbasis beläuft sich auf rund CHF 303 Millionen (entspricht £ 287 Millionen). Der Verwaltungsrat von TT unterstützt das Angebot einstimmig. Die Aktionäre von TT Electronics werden voraussichtlich im Dezember 2025 über die Transaktion abstimmen. Wenn die Aktionäre von TT Electronics dem von Cicor vorgeschlagenen Angebot zustimmen, das im Rahmen eines sogenannten Scheme of Arrangement umgesetzt werden soll, und die weiteren Bedingungen der Transaktion erfüllt sind, ebnet das den Weg für die Entstehung des weltweit grössten EMS-Anbieters im High-Mix-Low-Volume-Segment. Die Stärke von TT Electronics als EMS-Anbieter, kombiniert mit seiner Kompetenz in der Entwicklung von Stromversorgungssystemen und der Fertigung kundenspezifischer Komponenten (Kabelkonfektionen, magnetische Bauteile und Mensch-Maschine-Schnittstellen) sowie die hohe strategische Übereinstimmung bei den wesentlichen Anwendungsfeldern, machen TT Electronics zu einem strategischen Partner für Cicor. Die Übernahme steht im Einklang mit Cicors langfristiger Strategie: im fragmentierten High-Mix-Low-Volume-EMS-Sektor durch Innovation zu wachsen, Kundenpartnerschaften in Schlüsselregionen und bedeutenden Wachstumsbranchen auszubauen und eine differenzierte, hochwertige Elektronikgruppe aufzubauen, die sich auf anspruchsvolle Spezifikationen und komplexe technische Anwendungen konzentriert. Der Fokus wird weiterhin auf den Endmärkten Industrie, Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung (A&D) sowie Medizintechnik liegen. Gemeinsam erzielen die beiden Unternehmen einen Umsatz von über 1,2 Milliarden CHF¹ und weisen branchenführende EBITDA-Margen² auf. Die Verwaltungsräte von Cicor sind überzeugt, dass die geplante Übernahme strategisch äusserst sinnvoll ist. Sie schafft für die Aktionäre von TT Electronics einen unmittelbaren Wertzuwachs und eröffnet den Aktionären der erweiterten Cicor-Gruppe zusätzliches Wertsteigerungspotenzial. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen: Schaffung eines führenden globalen EMS-Unternehmens mit erweiterten technischen und industriellen Kompetenzen sowie einer breit diversifizierten geografischen Präsenz

Aufbau einer agilen und wettbewerbsfähigen Plattform, die das organische Wachstum beschleunigt

Deutliche Stärkung des finanziellen Profils mit erheblichem Synergiepotenzial

Fortführung von Cicors erfolgreicher Akquisitions- und Integrationsstrategie, wodurch eine noch stärkere Basis für ausgewählte hochwertige Übernahmechancen geschaffen wird Die kombinierte Gruppe wird weiterhin an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert bleiben, während TT nach Abschluss der Transaktion von der Londoner Börse dekotiert wird. Daniel Frutig (Verwaltungsratspräsident von Cicor), Alexander Hagemann (CEO) und Peter Neumann (CFO) werden ihre derzeitigen Funktionen innerhalb der kombinierten Gruppe beibehalten. Eric Lakin (CEO von TT) soll dem Managementteam der kombinierten Gruppe beitreten und eine zentrale Rolle im Integrationsprozess übernehmen. Cicor beabsichtigt, an der nächsten Generalversammlung die Wahl eines nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieds aus dem derzeitigen Verwaltungsrat von TT in den Cicor-Verwaltungsrat vorzuschlagen; diese Ernennung soll mit dem Vollzug der Übernahme wirksam werden. Die übrigen nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieder von TT werden mit Abschluss der Transaktion zurücktreten. Cicor und der Verwaltungsrat von TT haben sich über die Bedingungen der Übernahme geeinigt. Das Angebot bewertet jede TT-Aktie mit 155 Pence, bestehend aus einem Baranteil von 100 Pence und einem Aktienanteil von 55 Pence, basierend auf dem Cicor-Aktienkurs und dem geltenden GBP/CHF-Wechselkurs am Tag vor der Bekanntgabe³. Die im Rahmen des Angebots zu zahlende Barkomponente wird durch eine von Cicor aufgenommene Fremdfinanzierung im Rahmen einer zugesagten Brückenfinanzierung gedeckt. Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von TT voraussichtlich rund 10 % der erweiterten Cicor-Gruppe halten. Die Aktionäre von TT werden voraussichtlich im Dezember 2025 über das Angebot abstimmen. Für das Zustandekommen der Transaktion ist die Zustimmung der TT-Aktionären erforderlich, die mehr als 50 % der Anzahl und mehr als 75 % des Wertes der abgegebenen Stimmen vertreten. Die Transaktion soll im Rahmen eines sogenannten UK Scheme of Arrangement gemäss dem UK Takeover Code umgesetzt werden. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, darunter die Zustimmung der TT-Aktionäre, die gerichtliche Genehmigung des Scheme durch das zuständige britische Gericht, regulatorische Freigaben in verschiedenen Jurisdiktionen sowie die Zulassung der neuen Cicor-Aktien zum Handel an der SIX Swiss Exchange. Eine Zustimmung der Cicor-Aktionäre ist nicht erforderlich. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet. Die vollständigen Bedingungen der Übernahme sind in einer gemeinsamen Mitteilung von Cicor und TT enthalten, die heute gemäss Regel 2.7 des UK Takeover Code in Grossbritannien veröffentlicht wurde. Eine Kopie dieser Mitteilung wird, vorbehaltlich bestimmter Zugriffsbeschränkungen, auf der Website von Cicor unter https://cicor.com/recommended-offer-for-tt-electronics verfügbar sein. -------- 1 Berechnet als pro-forma Umsatz 2024A von Cicor in Höhe von CHF 481 Mio., zuzüglich des Umsatzbeitrags der im Jahr 2025 übernommenen Unternehmen Éolane, Mercury, Profectus und MADES in Höhe von CHF 220 Mio., sowie des Umsatzes 2024A von TT in Höhe von £521 Mio., umgerechnet zu einem Wechselkurs von CHF/GBP = 0.9481. 2 Berechnet als EBITDA von Cicor für 2024A in Höhe von CHF 58 Mio., zuzüglich des EBITDA-Beitrags der im Jahr 2025 übernommenen Unternehmen Éolane, Mercury, Profectus und MADES in Höhe von CHF 11 Mio., sowie des EBITDA von TT für 2024A in Höhe von £51 Mio., umgerechnet zu einem Wechselkurs von CHF/GBP = 0.9481, und Synergien auf Run-rate-Basis in Höhe von £13 Mio. oder ein kombiniertes EBITDA von insgesamt CHF 137 Mio., was einer kombinierten EBITDA-Marge von 11 % entspricht. 3 Berechnet als Umtauschverhältnis von 0,0028 Cicor-Aktien je TT-Aktie, multipliziert mit dem Schlusskurs der Cicor-Aktie von CHF 209 und dem Wechselkurs CHF/GBP von 0.9481 per 16:30 Uhr MEZ am 29. Oktober 2025. Kontakt

Financial calendar 1 December 2025, 16:30 hrs CET, Capital Markets Day, Zurich, with a focus on Cicor's existing business Über Cicor Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'400 Mitarbeitenden in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CH0008702190). About TT TT is a global provider of engineered electronics for performance critical applications with more than 4,000 employees across 19 design and manufacturing locations in the UK, North America and Asia. TT operates in industries where there are structural growth drivers, working with market leading customers across Healthcare, A&D, and Automation & Electrification end sectors to provide engineering and manufacturing solutions that enable a safer, healthier and more sustainable world. TT's products are designed and manufactured for harsh environments and regulated sectors, and include power management devices, sensors and connectivity solutions. TT was established in 1812, incorporated in 1906 and is a public limited company registered in England and listed on the Official List of the London Stock Exchange. For the year ended 31 December 2024, TT generated revenue of £521.1 million and adjusted operating profit of £37.1 million.

