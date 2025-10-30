© Foto: Silas Stein/dpaeBay schockt Anleger mit einer schwachen Gewinnprognose für das Weihnachtsquartal. Trotz solider Zahlen im dritten Quartal stürzt die Aktie nachbörslich ab - Investoren fürchten sinkende Margen.Der Online-Marktplatz eBay hat Anleger mit einem schwachen Ausblick für das laufende Weihnachtsquartal verschreckt: Die Aktie rauschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um rund 9,5 Prozent nach unten. Grund hierfür sind geringere Gewinnprognosen, die Sorgen über sinkende Margen in der wichtigsten Verkaufsphase des Jahres schüren. Für das vierte Quartal erwartet eBay einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,31 und 1,36 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,39 US-Dollar gerechnet. …Den vollständigen Artikel lesen ...
