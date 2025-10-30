Zürich - Die Bank Vontobel hat die verwalteten Vermögen in den ersten neun Monaten gesteigert. Dabei konnte die Vermögensverwaltungsbank von anhaltend starken Neugeldzuflüssen im Geschäft mit den Privatkunden profitieren. Dagegen setzten sich die Abflüsse im Geschäft mit den institutionellen Kunden auch im dritten Quartal fort. Die von der Bank Vontobel verwalteten Vermögen lagen per Ende September bei 239,7 Milliarden Franken nach 233,3 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.