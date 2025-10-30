HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte für die am 4. November anstehenden Quartalszahlen nur vorsichtig optimistisch sein, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. Zwar habe die laufende Quartalsberichtssaison bisher weitere Hinweise geliefert, dass die Auto-Endmärkte die Talsohle hinter sich hätte, und die Halbleiterhersteller beobachteten eine generelle Rückkehr der Nachfrage. Allerdings hielten die Unsicherheiten an./rob/gl/ag



