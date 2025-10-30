Trigg Minerals und Barrick Gold - Kritischer Rohstoff Antimon rückt in den Fokus der neuen USA-Australien-Allianz

Anzeige / Werbung

Australien und die USA wollen ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger gestalten - und der bisher wenig beachtete Rohstoff Antimon steht dabei zunehmend im Fokus. Das Metall, das in Batterien, Halbleitern und Verteidigungstechnologien eine zentrale Rolle spielt, gewinnt an strategischer Bedeutung. Für australische Explorer wie Trigg Minerals (WKN A2BPLS, ISIN AU0000026895) kann diese geopolitische Neuausrichtung neue Perspektiven eröffnen. Das Unternehmen aus Perth konzentriert sich bislang auf Kalium- und Sulfatprojekte, prüft aber auch eine mögliche Erweiterung seines Portfolios in Richtung kritischer Metalle.

Antimon - ein strategisches Element mit wachsender Bedeutung

Zum Beispiel zählt Antimon zu den sogenannten "critical minerals", die für Hochtechnologie, Elektromobilität und Rüstungssysteme essenziell sind. Da über 80 Prozent der weltweiten Förderung derzeit aus China stammen, wächst in westlichen Industrienationen die Sorge um Lieferketten und die Versorgungssicherheit. Die neue Allianz zwischen den USA und Australien soll diese Abhängigkeit reduzieren und den Aufbau stabiler Förder- und Verarbeitungskapazitäten in befreundeten Staaten fördern.

Auch große Bergbaukonzerne wie Barrick Gold (WKN 870450, ISIN CA0679011084) verfolgen die Entwicklung aufmerksam. Der kanadische Produzent zählt zu den größten Goldunternehmen der Welt und ist in mehreren Projekten aktiv, in denen Antimon als Beiprodukt vorkommt. Damit steht Barrick stellvertretend für etablierte Produzenten, die von einer politisch unterstützten Neuausrichtung der Rohstoffmärkte profitieren könnten. Die zunehmende Aufmerksamkeit für Antimon zeigt, dass dieser bislang wenig beachtete Rohstoff zu einem wichtigen Bestandteil westlicher Industrie- und Sicherheitsstrategien wird.

Trigg Minerals vor möglicher Neuausrichtung

Für Trigg Minerals ergibt sich in diesem Umfeld ein interessantes Zukunftsfeld. Denn das Unternehmen verfügt über Erfahrung im Explorationsmanagement und Zugang zu einem rohstoffreichen Gebiet in Westaustralien - einem Land, das sich als verlässlicher Partner für die Versorgung westlicher Industrienationen etabliert. Eine Diversifizierung in Richtung kritischer Metalle wie Antimon würde Trigg Minerals in ein wirtschaftlich und politisch gefördertes Marktsegment führen.

Da sowohl Australien als auch die USA umfangreiche Programme zur Entwicklung kritischer Rohstoffe planen, könnten sich für Explorer neue Möglichkeiten ergeben - etwa durch strategische Partnerschaften, staatliche Unterstützung oder den frühzeitigen Zugang zu entstehenden Lieferketten.

