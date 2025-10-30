Berlin (ots) -Am 16. und 17. September 2026 wird Berlin erneut zum Treffpunkt der europäischen KI-Community: Das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 findet wieder in der Hauptstadt, aber erstmals in der STATION Berlin statt. Erwartet werden im kommenden Jahr mehr als 11.000 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Tech, Wissenschaft und Medien. Als erste Gäste im Lineup für 2026 haben unter anderem Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Schwarz-Digits-Co-CEO Rolf Schumann, Grünen-Co-Chefin Dr. Franziska Brantner, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom AG sowie Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer zugesagt. Weitere Speakerinnen und Speaker werden in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgegeben."Wer die Zukunft der Wirtschaft gestalten will, muss Künstliche Intelligenz nicht diskutieren, sondern in die Umsetzung bringen. Beim BIG BANG KI FESTIVAL treffen genau die Menschen aufeinander, die das tun - Top-Entscheiderinnen und Entscheider, Innovatorinnen und Innovatoren sowie einflussreiche Menschen aus der Finanzbranche und der Politik. Wir sind der Katalysator für echtes Handeln", sagt Festival Host Jens de Buhr.Neu 2026: United AI of EuropeMit "United AI of Europe" startet 2026 eine Initiative, die führende europäische KI-Events vernetzt. Erster Partner des BIG BANG KI FESTIVALS 2026 ist der AI Action Summit - der zentrale Aktionsgipfel für Künstliche Intelligenz in Paris, initiiert von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Botschaft, die von dieser Kooperation ausgeht, lautet: Europa will seine KI-Agenda selbst definieren - technologisch, wirtschaftlich und regulatorisch.KI-Event weiter auf WachstumskursNach dem erfolgreichen Event in diesem Herbst mit über 8.500 Gästen, mehr als 450 Speakerinnen und Speakern auf sechs Bühnen sowie prominenten Medienpartnern wie ntv, FOCUS MONEY, Klassik Radio, Business Punk und DUP UNTERNEHMER soll das Festival im nächsten Jahr in einer neuen Location weiter wachsen. Das limitierte Super Early Bird Ticket (https://tickets.infield.live/checkout/big-bang-ki-festival-tlsj2i?) für das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 ist noch für 249,- statt 400,- Euro erhältlich.Veranstalter und HostsDas BIG BANG KI FESTIVAL wird seit 2021 von DUP UNTERNEHMER veranstaltet. Die Medienmarke erreicht rund 3,5 Millionen Menschen über Online, Mobile, Print und Social Media. DUP UNTERNEHMER vernetzt Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Tech rund um die großen Zukunftsfragen.Zu den Hosts des Festivals zählen Jens de Buhr, Verleger der DUP UNTERNEHMER Medien; Ayse Mese, CEO der JDB Holding GmbH und CEO der DUP MEDIA GmbH; Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor a. D. der Universitätsmedizin Essen; Achim Berg, IT-Manager, Digitalisierungsexperte und ehemaliger Bitkom-Präsident; Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D.; sowie Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor an der FOM Hochschule. Gemeinsam repräsentieren sie das Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesundheitswesen, welches das Festival trägt.Tickets und weitere Informationen: www.bigbangfestival.dePressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096564/100936272