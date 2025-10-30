Thalwil - U-Blox hat den Rücktritt von CEO Stephan Zizala zum Jahresende 2025 angekündigt. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dem Unternehmen soll er aber als Verwaltungsrat erhalten bleiben. Nach Abschluss der Übernahmen durch die Advent-Tochter Zenith soll er in den Verwaltungsrat gewählt werden, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat spricht Zizala seinen Dank für die eingeleitete ...

