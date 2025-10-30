Puma hat am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal bekanntgegeben und eine umfassende Neuausrichtung angekündigt. Der Sportartikelhersteller will bis 2026 rund 900 Stellen abbauen und sein Sortiment deutlich fokussieren. Mit diesen Maßnahmen will Puma unter die Top drei Sportmarken weltweit zurückkehren.Im dritten Quartal ging der Umsatz währungsbereinigt um rund zehn Prozent auf 1,96 Milliarden Euro zurück. Der Rückgang ist laut Puma vor allem auf Maßnahmen zur Bereinigung des Großhandels ...

