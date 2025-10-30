Busan - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit bekanntgemacht. Der grosse Durchbruch blieb wohl aber aus. Über was geredet wurde und über was nicht: Exportkontrollen zu seltenen Erden (vorerst) wegLaut Trump wurden die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden aus dem Weg geräumt. Die Vereinbarung gelte für ein Jahr und kann nach Verhandlungen um ...

