Von Francesco Sedati, Head of Equities bei Eurizon Die Bewertungen mögen zwar relativ hoch erscheinen, aber das makroökonomische Umfeld spricht für eine Präsenz an der Börse. Die Fiskal- und Geldpolitik spielen weiterhin eine stützende Rolle und die Unternehmensgewinne weltweit weisen eine gesunde Entwicklung auf. Das Szenario für das Jahr 2025 in Europa war ungewöhnlich. Nach einem soliden Start verlor der Markt im Vergleich zu den USA an Schwung. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.