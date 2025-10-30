Eine neue Studie der DIW Econ GmbH im Auftrag von Airborne Wind Europe zeigt: Flugwindenergie kann in Deutschland Milliarden an Wertschöpfung und tausende Arbeitsplätze schaffen. Zugleich stärkt die Technologie die Versorgungssicherheit im künftigen erneuerbaren Stromsystem. Flugwindenergie als neue Säule der EnergiewendeFlugwindenergie (FWE) nutzt Windströmungen in 400 bis 800 Metern Höhe mithilfe von an Seilen geführten Flügeln oder Kites. Die Technologie erzeugt Strom mit geringem Materialeinsatz ...

