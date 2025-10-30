Re-Twin Energy hat eine KI-basierte Plattform entwickelt, die die Wirtschaftlichkeit von Großbatterie-Projekten - alleinstehend oder mit Photovoltaik - über den gesamten Lebenszyklus abbildet. Dabei verbindet das Start-up Investitionsentscheidungen und operative Optimierung in einem System. Betreiber können außerdem mit einer Live-Simulation nachvollziehen, wie gut ihr Vermarkter performt. Wer seid ihr? Florian Heise (Co-Founder von Re-Twin Energy): Wir sind Re-Twin Energy, ein Team aus Experten für Energie, KI und Consulting mit Standorten in Deutschland und Indien. Mayur Andulkar (Co-Founder ...

