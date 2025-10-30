Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft leicht nach, belastet vor allem von den defensiven Pharma-Schwergewichten. Der Abwärtstrend der vergangenen neun Börsentag bleibt damit vorerst ungebrochen. Am Berichtstag haben die Investoren verschiedene wichtige Ereignisse zu verarbeiten. So wirken die Zinsentscheide der Notenbanken der USA, von Kanada und Japan nach, wobei insbesondere die Zurückhaltung von Fed-Chef Jerome ...

