Basel - Die Syngenta Group hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 den Betriebsgewinn bei einem knapp gehaltenen Umsatz deutlich verbessert. Zuletzt wurde das Geschäft in China bewusst reduziert. In den Monaten Januar bis September sank der Umsatz des Syngenta-Konzerns im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 20,9 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen wären die Verkäufe nur um 1 Prozent gesunken, teilte der Pflanzenschutz- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
