Die Q3-Ergebnisse von Knorr-Bremse fielen schwächer aus als erwartet, hauptsächlich bedingt durch anhaltende Schwäche im Segment der Nutzfahrzeugsysteme (CVS), da die Lkw-Märkte weiterhin unter Druck stehen. Das Segment der Schienenfahrzeugsysteme (RVS) zeigte jedoch eine weiterhin starke Leistung, die teilweise die Belastungen im CVS ausglich. Auch der freie Cashflow enttäuschte im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten neun Monaten wies die Gruppe jedoch Resilienz auf, unterstützt durch die Stärke im Bereich Schiene und disziplinierte Kostenkontrolle. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand bleiben gesund, was eine gewisse Sichtbarkeit für die nächsten Jahre bietet. Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten und einer verzögerten Erholung im CVS senken wir unsere Prognosen und bewegen uns zum unteren Ende der Guidance für das Geschäftsjahr 2025. Wir reduzieren unser Kursziel von 86,00 EUR auf 80,00 EUR, bekräftigen jedoch unser HOLD-Rating. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag





© 2025 mwb research