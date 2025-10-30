Der nächste Hammer im KI-Sektor bahnt sich an: Berichten zufolge plant OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, einen Börsengang, der alles Bisherige in den Schatten stellen könnte. Im Raum steht eine Bewertung, die selbst etablierte Tech-Giganten erzittern lässt und Anlegerfantasien beflügelt.Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, könnten die Papiere bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 bei den Aufsichtsbehörden eingereicht werden. Das Ziel: eine Marktkapitalisierung ...

