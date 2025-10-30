DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Straffes Explorationsprogramm 2026 - Fortsetzung der Tests in Molln - Weitere Erkundungen in Oberösterreich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Straffes Explorationsprogramm 2026

Fortsetzung der Tests in Molln - Weitere Erkundungen in Oberösterreich

ADX-Programm 2026 in Oberösterreich

[ Fotos ]

Wien (pta000/30.10.2025/09:35 UTC+1)

Nach dem positiven Landesgerichtsentscheid wird das australisch-österreichische Förderunternehmen ADX Energy die zu Jahresbeginn unterbrochenen Testarbeiten in der Gemeinde Molln (Welchau-1) im Jänner 2026 fortsetzen. Im Anschluss sind drei Erdgas-Probebohrungen sowie eine Ölfelderkundung - ebenfalls in Oberösterreich - geplant. ADX-Chairman Ian Tchacos spricht von sehr interessanten biogenen Erdgas-Potenzialen in den Regionen südlich von Wels und Ried im Innkreis.

Das Oberösterreichische Landesverwaltungsgericht hat im September entschieden, dass die Welchau-1 Bohr- und Testarbeiten bis 31. März 2026 fortgesetzt werden dürfen, da ein hohes öffentliches Interesse besteht, die Energieautarkie Österreichs zu stärken. Damit können die zu Jahresbeginn unterbrochenen Testarbeiten wieder aufgenommen werden. Noch sind drei von vier erbohrten Lagerstätten mit Öl- und Gasanzeichen ungetestet. Laut Tchacos sollen ab Jänner 2026 zumindest die Tests der obersten ("Reifling") Lagerstätte nachgeholt werden.

Zugleich kündigte der Vorsitzende des ADX-Aufsichtsrats an, das im Sommer avisierte Erdgas-Bohrprogramm in der ersten Jahreshälfte 2026 zu starten. Konkret geht es dabei - ab Februar 2026 - um die Erschließung von drei relativ flachen und risikoarmen (sehr wahrscheinlichen) Gasvorkommen (Hoch-1, Gold-1 und Schoe-1) südlich von Wels sowie südlich von Ried. Diese Probebohrungen sind vergleichsweise kostengünstig zu realisieren, mit maximalen Bohrtiefen von ca. 1100 Metern und jeweils sehr geringer Bohrzeit von etwa zwei Wochen.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 plant ADX Energy dann eine weitere Ölfeld-Erkundung (SGB-1) in der Nähe des bereits produzierenden Erdölfeldes Anshof. Die Grundstücke für die insgesamt vier Aufsuchungsbohrungen sind bereits vertraglich abgesichert, die Bohr- und Naturschutzgenehmigungen sollen bis Ende 2025 vorliegen. Da sämtliche Bohraktivitäten in unproblematischen Gebieten (abseits von Siedlungen, ohne besondere Naturschutzauflagen) erfolgen, rechnet ADX Energy mit keinen größeren Verzögerungen.

Das Programm kann laut Tchacos durch eigene Produktions- und Geldreserven sowie Farmout-Vereinbarungen finanziert werden. ADX befindet sich aktuell in Gesprächen mit Interessenten und erwartet, die Finanzierungsgespräche bis Ende 2025 erfolgreich abzuschließen.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at| 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Vesna Blazevic Tel.: +43 676 6893465 E-Mail: office@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761813300203 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 04:35 ET (08:35 GMT)