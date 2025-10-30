Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat der Sunovation GmbH die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für rahmenlose PV-Fassadenelemente erteilt. Damit können gebäudeintegrierte Photovoltaik-Fassaden künftig einfacher geplant und umgesetzt werden. Zulassung vereinfacht Einsatz gebäudeintegrierter PhotovoltaikMit der abZ entfällt für Sunovation-Module die bislang notwendige, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung. Das erleichtert die Planung und beschleunigt die Umsetzung von Photovoltaikfassaden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
