© Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM - abaca

Puma rutscht tief in die Verlustzone, streicht hunderte Jobs und startet den radikalsten Umbau seiner Geschichte - mit einem großen Ziel: die Weltspitze.Der Sportartikelhersteller Puma hat im dritten Quartal 2025 tiefrote Zahlen geschrieben. Der Konzern meldete einen Nettoverlust von 62,3 Millionen Euro - ein Jahr zuvor hatte er noch 127,8 Millionen Euro Gewinn erzielt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,42 Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 0,86 Euro erzielt worden war. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 10,4 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, berichtete das Unternehmen am Donnerstag. Besonders das Großhandelsgeschäft brach ein, während das Direktgeschäft über eigene Shops und …