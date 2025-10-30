Im Vorfeld der Fed-Entscheidung am Mittwoch hatte der DAX etwas an Boden verloren und mit einem Minus von rund 150 Zählern geschlossen. Dank positiver Signale aus Südkorea, wo sich die Präsidenten der USA und China offenbar gut verstanden haben, ist der deutsche Leitindex positiv in den Donnerstag gestartet. Einige Unternehmen haben Zahlen veröffentlicht, wobei DER AKTIONÄR Adidas, Airbus, Aixtron, HelloFresh, Kion, Lufthansa, Puma und Wacker Chemie unter die Lupe nimmt.

