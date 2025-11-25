Die HelloFresh-Aktie hat sich im laufenden Jahr mehr als halbiert. Auch jetzt halten sich Analysten zurück. Optimistischer sind sie bei Zalando. Demnach sind rund 100 % Kursgewinn möglich. Aber jetzt machen mögliche Straftaten in der Schweiz die Runde. KI-Spezialisten gibt es nicht viele in Deutschland. Zu den wenigen gehört UMT United Mobility Technology. Mit dem "digitalen Sachbearbeiter" sollen Aufträge, E-Mails, Rechnungen oder Zolldokumente automatisch verarbeitet werden und im Mittelstand Zeit und Kosten sparen. Schwach tendieren derzeit Rüstungsaktien. Das Beispiel Renk zeigt, dass derzeit einfach schon viel Positives eingepreist ist.

