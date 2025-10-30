DJ Unicredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank auf 29,5%

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die italienische Großbank Unicredit hat sich weitere Anteile an der Alpha Bank gesichert und damit ihre Beteiligung an einer der größten griechischen Banken weiter erhöht.

Unicredit gab bekannt, dass sie zusätzliche Finanzinstrumente mit einem Abschlag auf die Marktpreise gekauft habe, um ihre Beteiligung an der Alpha Bank auf etwa 29,5 Prozent aufzustocken. Im August hatte Unicredit eine Beteiligung von 26 Prozent gemeldet.

Die Position der Unicredit als einer der größten Anteilseigner der Alpha Bank geht auf die Geschäftspartnerschaft der beiden Geldhäuser für den Vertrieb von Vermögensverwaltungs- und Versicherungsprodukten in Griechenland und die Fusion ihrer Tochtergesellschaften in Rumänien zurück, die im Oktober 2023 angekündigt wurden. Im Mai dieses Jahres versuchte der Unicredit-CEO Andrea Orcel, diese Beziehung zu vertiefen, indem er den Anteil auf rund 20 Prozent verdoppelte, da seine Expansionsbemühungen in anderen Ländern auf Hindernisse stießen.

Die Europäische Zentralbank habe ihr die Genehmigung erteilt, ihre direkte Beteiligung an der Alpha Bank auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen, teilte Unicredit weiter mit. Die Bank kann sich nun entscheiden, ob sie die Finanzinstrumente in eine physische Beteiligung umwandelt und die Gewinne der Alpha Bank in ihren Büchern konsolidiert, was allerdings ihrer Eigenkapitalquote belasten würde.

Über einen ähnlichen Mechanismus hat die Unicredit einen Anteil von rund 29 Prozent an der deutschen Commerzbank erworben. Die Bank erwartet, dass diese strategischen Beteiligungen ihre Ergebnisse ab 2026 weiter steigern werden.

