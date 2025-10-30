Börse reagiert auf Big Tech! - Alphabet, Microsoft & Meta im Expertencheck!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|253,25
|253,30
|11:18
|253,15
|253,25
|11:18
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:14
|Google Gemini liest nicht alles von WhatsApp einfach mit
|11:13
|YouTube-Werbeeinnahmen knacken 10-Milliarden-Dollar-Marke im dritten Quartal
|11:09
|Google beseitigt mit Android 16 eine der nervigsten Angewohnheiten eures Smartphones
|10:55
|Markus Koch zieht Bilanz: "Google ist der große Gewinner" - ein Tech-Schwergewicht verliert
|10:55
|Google führt Alterscheck im Play Store ein
|Zeit
|11:06
|Meta Platforms stock price target lowered to $850 by Seaport Global
|10:54
|Stock Market Today: Dow Jones Futures Slip, Nasdaq Gains Following Fed Rate Cuts, Big Tech Earnings-Alphabet, Meta, Amazon, Apple In Focus
|10:54
|Instagram Feed nach deinen Regeln: Algorithmussteuerung und 3D-Posts kommen
|10:54
|OpenAI roasted dein Instagram-Profil, bringt neue Modelle und plant Billionen-IPO
|Zeit
|11:07
|Wechsel auf Windows 11 wieder möglich: Microsoft repariert beliebtes Upgrade-Tool
|10:54
|Microsoft to purchase 300,000 tons of carbon removal credits from industrial mineralization firm Arca
|10:46
|Microsoft-Aktie: Cloud und KI treiben Aktie zu neuen Höhen
|Die Microsoft-Aktie gilt an den Börsen als eine der sichersten und stabilsten Anlagen. Mit Ausnahme des Jahres 2022 erzielte das Papier des Softwareunternehmens seit 2015 jährlich eine Rendite von über...
► Artikel lesen
|10:41
|IStGH will Microsoft durch Open Source ersetzen
|10:30
|Börse reagiert auf Big Tech! - Alphabet, Microsoft & Meta im Expertencheck!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|253,05
|+1,85 %
|META PLATFORMS INC
|592,40
|-0,69 %
|MICROSOFT CORPORATION
|455,50
|+0,52 %