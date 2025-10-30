Seit dem Hoch im Juli war die Luft raus. Doch die Zahlen im Zwischenbericht geben der Aktie neuen Schub. Vorstand will nächste Stufe zünden. Der Spezialchemie-Konzern Alzchem aus dem oberbayerischen Trostberg hat in den ersten neun Monaten 2025 trotz des schwierigen Umfelds in der chemischen Industrie seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Laut Pressemitteilung von Donnerstag kletterte der Konzernumsatz in diesem Zeitraum um zwei Prozent auf 424,8 Millionen Euro, das Vorsteuerergebnis (Ebitda) um zwölf ...

