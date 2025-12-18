Nach einem deutlichen Kursabfall im November hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Alzchem Anfang Dezember wieder deutlich zulegen können. Ein Teil dieser Gewinne wurde aber wieder abverkauft. Aktuell notiert der Kurs bei knapp 138 €. Ist das eine gute Einstiegschance? Analysten bullisch gestimmt Geht es nach den Analysten von Warburg Research, ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet. Das Analysehaus hat das Kursziel in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de