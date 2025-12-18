Nach einem deutlichen Kursabfall im November hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Alzchem Anfang Dezember wieder deutlich zulegen können. Ein Teil dieser Gewinne wurde aber wieder abverkauft. Aktuell notiert der Kurs bei knapp 138 €. Ist das eine gute Einstiegschance? Analysten bullisch gestimmt Geht es nach den Analysten von Warburg Research, ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet. Das Analysehaus hat das Kursziel in einer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.