Summary: Alzchem profitiert von strukturellen Wachstumstreibern in Spezialchemie, Ernährung und Verteidigung Das margenstarke Specialty-Geschäft gewinnt weiter an Bedeutung Großinvestitionen in Kreatin und Nitroguanidin stärken die langfristige Marktposition Die Prognose für 2025 wurde bestätigt und unterstreicht die hohe Visibilität Eine starke Bilanz verschafft strategische und operative Flexibilität Geschäftsmodell: Spezialchemie mit systemischem Vorteil: Alzchem ist kein klassischer Chemiekonzern, sondern ein hoch spezialisierter Anbieter mit klarer Fokussierung auf ausgewählte Nischenmärkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt