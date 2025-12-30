FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rennen um den zweiten Platz in der SDax-Jahreswertung scheint am Dienstag die Alzchem-Aktie zu gewinnen. Die Titel des Spezialchemiekonzerns fielen im Kleinwerte-Index positiv auf, indem sie um 4,2 Prozent auf 153 Euro stiegen und ihr Jahresplus auf 168 Prozent ausweiteten.

Damit bauten sie in der Jahreswertung einen deutlichen Puffer auf zum Stahlkonzern Salzgitter, mit dem das Rennen bis zuletzt eng war. Die Salzgitter-Aktien bewegten sich am Dienstag auf Vortagsniveau. Ihr Jahresplus beträgt gut 156 Prozent.

Alzchem war 2025 sehr gefragt wegen der Rüstungs-Fantasie. Das Unternehmen produziert mit Nitroguanidin einen Grundstoff für Sprengstoffe. Davon angetrieben hatten die Aktien Anfang November über 167 Euro ein Langzeithoch erreicht, von dem sie bis Mitte Dezember etwas zurückgekommen waren. Es folgte eine Erholungsrally./tih/jha/

DE0006202005, DE000A2YNT30