Das Ministerium hat eine Ausschreibung gestartet. Noch bis 26. November können Angebote eingereicht werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zu Wochenbeginn eine öffentliche Ausschreibung gestartet. Titel ist "Fachliche Beratung bei der Ausgestaltung eines Kapazitätsmechanismus für steuerbare Kapazitäten in Deutschland". Das Ziel des Verfahrens ist, die Arbeitsgruppe im Ministerium "durch fachliche Beratung darin zu befähigen, einen Kapazitätsmechanismus für Deutschland auszugestalten und einzuführen, seine Folgen für das Stromsystem in Deutschland zu bewerten, relevante Stakeholder in den ...

