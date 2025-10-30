Der Einsatz von KI im juristischen Bereich ist ethisch umstritten, da die Chatbots halluzinieren und einen Bias aufweisen. In einem Experiment wurden drei Chatbots auf die Probe gestellt und als Geschworene geladen. Es klingt zunächst nach einem gewöhnlichen Gerichtsprozess: Die Geschworenen sollten über das Schicksal eines Jugendlichen entscheiden, der wegen eines Raubes angeklagt wurde. Doch dieses Setting hatte eine Besonderheit. Auf der Geschworenenbank ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.