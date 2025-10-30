Der Einsatz von KI im juristischen Bereich ist ethisch umstritten, da die Chatbots halluzinieren und einen Bias aufweisen. In einem Experiment wurden drei Chatbots auf die Probe gestellt und als Geschworene geladen. Es klingt zunächst nach einem gewöhnlichen Gerichtsprozess: Die Geschworenen sollten über das Schicksal eines Jugendlichen entscheiden, der wegen eines Raubes angeklagt wurde. Doch dieses Setting hatte eine Besonderheit. Auf der Geschworenenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n