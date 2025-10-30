General Motors will in den USA rund 5.500 Mitarbeiter in drei Fabriken beurlauben - teils vorübergehend, teils auf unbestimmte Zeit. Betroffen sind Beschäftigte in der Factroy Zero in Detroit sowie an zwei Standorten des Batterie-Joint-Ventures Ultium Cells in Ohio und Tennessee. Wie Bloomberg berichtet, begründet GM diese Maßnahme damit, "die Produktion von Elektrofahrzeugen nach dem Auslaufen der Steuergutschriften neu zu bewerten". Allein 3.400 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.