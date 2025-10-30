Am heutigen Donnerstag wird die Europäische Zentralbank um 14:15 Uhr ihren Zinsentscheid bekannt geben. Anschließend ist für 14:45 Uhr eine Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde angesetzt. DER AKTIONÄR verrät, was die Marktteilnehmer im Vorfeld erwarten und wie wahrscheinlich eine Zinssenkung ist.Von einer Überraschung ist heute nicht auszugehen. Laut dem ECB Watch Tool erwarten rund 95 Prozent der Marktteilnehmer, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau von zwei Prozent verharren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
