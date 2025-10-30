© Foto: Viennaslide - CHROMORANGE

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal 2025 mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnplus überzeugt. Die Aktie gewinnt nach der jüngsten Korrektur damit wieder etwas an Fahrt.Die Ergebnisse des Bahnzulieferers Vossloh lagen am Donnerstag leicht über den Erwartungen und deuten auf ein starkes zweites Halbjahr hin. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 326 Millionen Euro, der operative Gewinn (EBIT) legte um 13 Prozent auf 31 Millionen Euro zu. Damit übertraf Vossloh die Konsensschätzungen um 2 Prozent beim Umsatz und 3 Prozent beim EBIT. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Core Components, das um 23 Prozent auf 133 Millionen Euro wuchs - getrieben vom Boom in China, wo …