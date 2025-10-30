Flugzeugbauer Airbus hat gestern Abend starke Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Markterwartungen wurden übertroffen. Am Donnerstag nun fliegt die Airbus-Aktie in neue Höhen. Auch einige Analysten sind begeistert und heben ihre Kursziele für den DAX-Wert an. Erz-Konkurrent Boeing wird derweil weiter abgehängt. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hält trotz knapper Triebwerke in diesem Jahr an seinem ehrgeizigen Auslieferungsziel fest. Man wolle wie geplant 820 Jets ausliefern, sagte Vorstandschef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär