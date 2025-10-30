Flugzeugbauer Airbus hat gestern Abend starke Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Markterwartungen wurden übertroffen. Am Donnerstag nun fliegt die Airbus-Aktie in neue Höhen. Auch einige Analysten sind begeistert und heben ihre Kursziele für den DAX-Wert an. Erz-Konkurrent Boeing wird derweil weiter abgehängt. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hält trotz knapper Triebwerke in diesem Jahr an seinem ehrgeizigen Auslieferungsziel fest. Man wolle wie geplant 820 Jets ausliefern, sagte Vorstandschef ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.