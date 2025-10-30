NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000121972

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.