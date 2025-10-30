NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
© 2025 dpa-AFX-Analyser