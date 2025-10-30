Zahlenflut bei den Deutschen Autoriesen - das müssen Anleger nun beachten, um aufs richtige Pferd zu setzen… Im Fokus standen in der aktuellen Berichtssaison bisher drei Schwergewichte der deutschen Automobilindustrie: Volkswagen AG (ISIN DE0007664039), Mercedes-Benz Group AG (ISIN DE0007100000) und Porsche AG (ISIN DE000PAG9113). Alle drei Unternehmen stehen vor massiven Herausforderungen - von globalen Absatzproblemen über Restrukturierungen bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE