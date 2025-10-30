Der Zahlungsdienstleister Fiserv hat an der Wall Street einen historischen Kurssturz erlebt. Die Aktie brach am Mittwoch um mehr als 40 Prozent ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte. Auslöser waren enttäuschende Quartalszahlen und eine drastische Senkung der Jahresprognose, die Anleger und Analysten gleichermaßen auf dem falschen Fuß erwischten. Schwache Zahlen und trüber Ausblick Im dritten Quartal blieb ...

