FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1260 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 17800 (14700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 109 (106) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK REINITIATES PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 480 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR GSK TO 1700 (1550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1700 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 15600 (14500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1670 (1301) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1400 (1330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 360 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 13030 (11700) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES GSK PRICE TARGET TO 1880 PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 155 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1050 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 440 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 140 (210) PENCE - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 15200 (14500) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News